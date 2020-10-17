"Ментально і психологічно відновилися, тому що на хорошій ноті закінчили жовтневий збір. Тим більше, перемогли Іспанію, в цьому плані все добре. Залишилося лише відновитися фізично, що ми і робимо. Приїхали в клуб, проводимо відновлювальні заходи. Готуємося до матчу чемпіонату.

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Розуміємо, що з Рухом легко не буде. Налаштовуємося належним чином. Хочемо підійти готовими більше, ніж на 100%. Здобути для себе результат, який нам потрібен.

Чи слідкуємо за Ювентусом? Це топ-команда на топ-рівні. Звичайно, і до цього стежили, і зараз стежимо. На цю ситуацію з коронавірусом не особливо звертаємо увагу, бо розуміємо, що все може змінитися у найближчі дні.

Але поки-що сконцентровані на матчі чемпіонату, хоча підсвідомо вже тримаємо у голові цей поєдинок Ліги чемпіонів. Готуємося від матчу до матчу", – сказав Караваєв у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, Динамо на виїзді зіграє з львівським Рухом, а вже за три дні, 20 жовтня, стартує у груповому раунді Ліги чемпіонів – підопічні Луческу у першому турі прийматимуть на НСК Олімпійський туринський Ювентус.

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