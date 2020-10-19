"С момента последнего участия в группе ЛЧ Динамо потеряло много ценных игроков международного уровня. Их место стали занимать молодые игроки. В Динамо очень молодой состав.

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Моя задача – построить эту команду, поставить ей игру и добиться результата. В футболе невозможно начать с командой и сразу дать результат. В футболе чудес не бывает.

Я ожидаю от игроков, они будут выходить на поле с верой в себя, без страха, не думая о великих игроках, которые были в команде до них. Забарному 18 лет, Миколенко 21, Супряге 20, также есть молодые Цыганков, Цитаишвили, Шапаренко. Им нужно играть на таком уровне, чтобы расти. Я здесь, чтобы помочь им", – цитирует Луческу сайт УЕФА.

Напомним, уже 20 октября Динамо принимать Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток поединка прозвучит в 19:55.

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