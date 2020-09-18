Мирча Луческу ввел некоторые изменения в распорядке киевлян перед матчами Лиги чемпионов против Гента, сообщает Meta Ratings.

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В частности, Динамо вылетит в Бельгию не за день до игры, как это было раньше, а за два. Возвращение в Украину тоже ожидается не сразу после встречи с Гентом, а на следующий день. По информации источника, эти правила Луческу успешно работали в Шахтере.

Более того, на выездной матч Лиги чемпионов румын пригласил президента клуба Игоря Суркиса, который обычно выездные игры команды не посещает.

Напомним, Динамо встретится с Гентом на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне победили АЗ в 3-м квалификационном раунде (2:0), а бельгийцы сумели преодолеть Рапид (2:1).

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