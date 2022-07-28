"Я вас питаю, ви порахували, скільки фолів ми знову здійснили? Все було в рамках нашого плану, це спрацювало, і ми перемогли. Але ми не змогли врахувати вболівальників. На жаль, я не очікував такого", – наводить слова Луческу у прес-зоні видання Fanatik.

Фенербахче – Динамо – 1:2 – відео голів та відбитого пенальті Бущаном

Видання Spor розсекретило причину, чому досвідчений румун проігнорував традиційну післяматчеву прес-конференцію. Луческу обурився через скандування фанатів Фенербахче на підтримку Путіна.

Нагадаємо, що за ці огидні кричалки турки були покарані – голи Буяльського та Караваєва принесли Динамо перемогу (2:1) та вивели до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо вистраждало перемогу над Фенербахче і пробилося у 3 раунд кваліфікації ЛЧ – Караваєв покарав за пісні про Путіна