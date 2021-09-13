"Містер не дозволяє нам розслабитися. Він постійно повторює: "Перемога – це добре, коли за нею йде наступна перемога". Розхлябаності взагалі нема. Це рівень Ліги чемпіонів. Всі розуміють, яка завтра гра. Це гра, в якій нам потрібно брати очки.

Динамо – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Всі бачать нашу групу, наш календар. Завтрашній матч найважливіший з огляду на турнірну боротьбу. Ми налаштовані дуже добре. Два дні поспіль розбираємо Бенфіку. Знаємо, що це за команда, їхні сильні та слабкі сторони. В обороні можу виділити Отаменді, в півзахисті Жоау Маріу, Рафу Сілву. Можна виділяти півкоманди.

Я не дуже добре пам'ятаю попередню зустріч з Бенфікою. Знаю, що Піцці відтоді грає за них. Пам'ятаю, що тоді не забили пенальті. А так Бенфіка змінилася відтоді.

З Яремчуком була жартівлива розмова у збірній. Я думаю, що йому буде вдвічі важче. Він повертається додому, напевно, на ньому буде певний тиск. Безпосередньо перед грою я з ним не спілкувався", – сказав Сидорчук на прес-конференції.

Нагадаємо, у першому турі групового етапу ЛЧ Динамо приймає Бенфіку, матч запланований на 14 вересня, початок о 22:00.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну