Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться у Києві 14 вересня. Початок – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Динамо – Бенфіка, де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок раунду плей-офф покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка. Трансляція запланована на 22:00.

Востаннє ці суперники перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17. У обох протистояннях сильнішими виявилися "орли" (1:0 в Лісабоні, 0:2 в Києві). Бенфіка прекрасно розпочала сезон у Португалії. Команда Романа Яремчука виграла усі 5 матчів Прімейри. Наш форвард після зміни клубу відзначився 2 голами і 4 асистами. Акурат перед матчем з Динамо Яремчук забив Санта-Кларі.

Динамо теж провело успішну генеральну репетицію перед стартом в ЛЧ. Підопічні Луческу обіграли в гостях Металіст 1925. Як і Бенфіка, кияни лідирують у національній першості, випереджаючи найближчого переслідувача – Шахтар – на 3 пункти.