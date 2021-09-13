"Мистер не позволяет нам расслабиться. Он постоянно повторяет: "Победа – это хорошо, когда за ней следует следующая победа". Расхлябанности вообще нету. Это уровень Лиги чемпионов. Все понимают, какая завтра игра. Это игра, в которой нам нужно брать очки.

Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

Все видят нашу группу, наш календарь. Завтрашний матч важнейший, учитывая турнирную борьбу. Мы настроены очень хорошо. Два дня подряд разбираем Бенфику. Знаем, что это за команда, их сильные и слабые стороны. В обороне могу выделить Отаменди, в полузащите Жоау Мариу, Рафу Силву. Можно выделять полкоманды.

Я не очень хорошо помню предыдущую встречу с Бенфикой. Знаю, что Пицци с тех пор играет за них. Помню, что тогда не забили пенальти. А так Бенфика изменилась с тех пор.

С Яремчуком была шутливая беседа в сборной. Я думаю, что ему будет вдвойне тяжелее. Он возвращается домой, наверное, на нем будет определенное давление. Непосредственно перед игрой я с ним не общался", – сказал Сидорчук на пресс-конференции.

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ Динамо принимает Бенфику, матч запланирован на 14 сентября, начало в 22:00.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину