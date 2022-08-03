"Динамо обіграло Фенербахче за рахунок характеру та бажання перемогти. Це було чудово. Висловлюю подяку хлопцям, які в такий тяжкий момент переборюють себе та роблять все задля перемоги. Фаворита у цьому матчі важко назвати. Думаю, буде нічия. Як на мене, Фенербахче виглядає впевненіше, ніж Штурм.

Поки що я не бачу переваг Динамо над Штурмом. Тільки характер наших хлопців, які хочуть перемогти та пробитися до Ліги чемпіонів! Штурм на сьогоднішній день – серйозний суперник для Динамо через те, що кияни не мають такого ігрового тонусу, як австрійці. До того ж, у нас йде війна, яка також наносить свій відбиток на гру Динамо.

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Якоїсь певної тактики я сьогодні у Динамо не бачу — вони грають від оборони та намагаються контролювати м'яч. У цьому матчі має бути найвища самовіддача, гравці зобов'язані викласти на полі все, що є. Таке поняття, як гра першим чи другим номером вигадали журналісти. У футбольній термінології такого немає. Хто більше контролюватиме м'яч, покаже ситуація. Динамо може першим забити та відійти в оборону. Це – робочі схеми. Я думаю, що Динамо намагатиметься контролювати м'яч та гру.

Тренерський аспект? Я не вірю в Луческу та вважаю, що це не тренер для Динамо. Він не для цього клубу. Думаю, буде нічия, але, можливо, перемогу одній з команд принесе виконавська майстерність одного з футболістів. Я не думаю, що у цьому матчі глядачі побачать багато голів", – резюмував Ващук у коментарі FanDay.

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