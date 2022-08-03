У бывшего защитника Динамо и сборной Украины Владислава Ващука есть свое объяснение успешных выступлений команды Луческу. Сегодня будет испытание Штурмом в квалификации ЛЧ.

"Динамо обыграло Фенербахче за счет характера и желания победить. Это было здорово. Выражаю благодарность ребятам, которые в такой трудный момент преодолевают себя и делают все ради победы. Фаворита в этом матче трудно назвать. Думаю, будет ничья. По-моему, Фенербахче смотрится увереннее, чем Штурм.

Пока я не вижу преимуществ Динамо над Штурмом. Только характер наших ребят, желающих победить и пробиться в Лигу чемпионов! Штурм на сегодняшний день – серьезный соперник для Динамо из-за того, что у киевлян нет такого игрового тонуса, как у австрийцев. К тому же у нас идет война, которая также наносит свой отпечаток на игру Динамо.

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Какой-то определенной тактики я сегодня у Динамо не вижу — они играют от обороны и стараются контролировать мяч. В этом матче должна быть высокая самоотдача, игроки обязаны выложить на поле все, что есть. Такое понятие, как игра первым или вторым номером придумали журналисты. В футбольной терминологии такого нет. Кто будет больше контролировать мяч, покажет ситуация. Динамо может первым забить и отойти в оборону. Это рабочие схемы. Я думаю, что Динамо будет стараться контролировать мяч и игру

Тренерский аспект? Я не верю в Луческу и считаю, что это не тренер для Динамо. Он не для этого клуба. Думаю, будет ничья, но возможно победу одной из команд принесет исполнительское мастерство одного из футболистов. Я не думаю, что в этом матче зрители увидят много голов", – резюмировал Ващук в комментарии FanDay.

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