Наставник Динамо после успешной квалификации в групповой турнир Лиги чемпионов 2020/21 стал автором уникального достижения.

Киевская команда впервые с 2016 года сыграет в групповой стадии самого престижного еврокубка. Победа над Гентом официально обеспечила Динамо не менее 6 матчей в Лиге чемпионов.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов

Мирча Луческу, который летом возглавил "бело-синих", выполнил одну из главных задач. 75-летний румын стал первым в истории тренером, который вывел в групповой турнир Лиги чемпионов обоих украинских грандов – Динамо и Шахтер.

Напомним, на посту главного тренера "горняков" Луческу тоже пробивался в групповой турнир ЛЧ – в частности, успешно преодолевал квалификацию в 2004-м, 2006-м, 2007-м, 2008-м и 2015-м годах. Еще 4 раза Шахтер получал прямую путевку в группу благодаря победе в чемпионате Украины.

Динамо разгромило Гент и вышло в групповой этап ЛЧ впервые за 4 года - удивительный матч, 12 сейвов Бущана, фарт Луческу