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"Лондон все ще червоний": Гнабрі тролінгом добив Челсі після ганебного розгрому в Лізі чемпіонів

12:12 628 Читать на русском
"Лондон все ще червоний": Гнабрі тролінгом добив Челсі після ганебного розгрому в Лізі чемпіонів
Серж Гнабрі / AP

Форвард Баварії Серж Гнабрі не втримався від провокаційного коментаря на адресу Челсі після розгрому лондонців (3:0) у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

Нападник мюнхенців написав у своєму Twitter: "Лондон все ще червоний".

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Гнабрі з 2012 по 2016 роки виховувався у системі Арсенала, який є принциповим суперником для Челсі. Спочатку 24-річний німець знищив "синіх" на полі, оформивши дубль, а потім добив тролінгом у соціальних мережах.

Нагадаємо, у Челсі ще буде можливість відповісти зухвалому супернику. Команда Френка Лемпарада 18 березня поїде в Мюнхен, де спробує показати більш гідну гру проти Гнабрі і компанії.

Баварія знищила Челсі у 1/8 фіналу ЛЧ: майстер-клас з топ-футболу для лондонців, корисний Гнабрі, вражаючий Лєвандовскі

blog_ava
Баварія знищила Челсі у 1/8 фіналу ЛЧ: майстер-клас з топ-футболу для лондонців, корисний Гнабрі, вражаючий Лєвандовскі
03:52
5530
Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Челсі - Баварія Арсенал Арсенал Серж Гнабрі Серж Гнабрі
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