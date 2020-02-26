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"Лондон все еще красный": Гнабри троллингом добил Челси после позорного разгрома в Лиге чемпионов

12:12 81 Читати українською
"Лондон все еще красный": Гнабри троллингом добил Челси после позорного разгрома в Лиге чемпионов
Серж Гнабри / AP

Форвард Баварии Серж Гнабри не удержался от провокационного комментария в адрес Челси после разгрома лондонцев (3:0) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабри 51’
Серж Гнабри 54’
Роберт Левандовски 76’
51’ Серж Гнабри
54’ Серж Гнабри
76’ Роберт Левандовски
83’ Маркос Алонсо

Нападающий мюнхенцев написал в своем Twitter: "Лондон все еще красный".

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Гнабри с 2012 по 2016 годы воспитывался в системе Арсенала, который является принципиальным соперником для Челси. Сначала 24-летний немец уничтожил "синих" на поле, оформив дубль, а потом добил троллингом в социальных сетях.

Напомним, у Челси еще будет возможность ответить заносчивому сопернику. Команда Фрэнка Лемпарада 18 марта поедет в Мюнхен, где попытается показать более достойную игру против Гнабри и компании.

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Бавария Бавария Лига чемпионов Челси - Бавария Арсенал Арсенал Серж Гнабри Серж Гнабри
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