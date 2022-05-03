Вільяреал і Ліверпуль визначають першого фіналіста Ліги чемпіонів 2021/22. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Матч Вільяреал – Ліверпуль стартував о 22:00 за київським часом. Тиждень тому на Енфілді підопічні Юргена Клоппа впевнено виграли (2:0), тому для виходу у фінал Ліги чемпіонів "субмарині" потрібно стрибнути вище голови.

Пряму відеотрансляцію матчу Вільяреал – Ліверпуль дивіться за цим посиланням

Поєдинок розпочався ідеально для команди Унаї Емері. Вже на 3-й хвилині Булай Діа замкнув простріл Капу і вивів Вільяреал вперед!

Наприкінці першого тайму іспанці зрівняли рахунок за сумою двох матчів. Коклен головою вразив ворота Аліссона після навісу Капу. 2:0!