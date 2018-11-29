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Ліверпуль вперше в історії програв усі три гостьові матчі у групі Ліги чемпіонів

08:21 224 Читать на русском
Ліверпуль вперше в історії програв усі три гостьові матчі у групі Ліги чемпіонів
Ліверпуль вперше в історії програв усі три гостьові матчі у групі Ліги чемпіонів

Підопічні Юргена Клоппа встановили неприємний рекорд.

У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Ліверпуль на виїзді зазнав поразки від ПСЖ.

ПСЖ – Ліверпуль – 2:1 – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Мерсисайдці вперше в своїй історії зазнали поразки у всіх виїзних матчах групової стадії. Раніше Ліверпуль також поступився Црвеній Звезді (0:2) і Наполі (0:1).

У заключному турі команда Юргена Клоппа, яка зараз з шістьма очками розташовується на третьому місці в таблиці, 11 грудня прийматиме на Енфілді Наполі (дев'ять очок, перше місце) і збереже шанси на вихід в плей-офф тільки в разі перемоги.

ПСЖ в останньому матчі влаштує будь-яка перемога над Црвеною Зіркою для виходу в плей-офф. Сербська команда може піднятися на третє місце і пробитися в Лігу Європи, якщо обіграє парижан, а Ліверпуль поступиться Наполі.

ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місце

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Парі Сен-Жермен - Ліверпуль
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