ПСЖ закономірно обіграв Ліверпуль – фіналісти Ліги чемпіонів опустились на 3-є місце

ПСЖ обіграв Ліверпуль (2:1) у 5-му турі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19. Група C, 5-й тур

ПСЖ – Ліверпуль – 2:1

Голи: Бернат, 13, Неймар, 37 – Мілнер, 45+1

Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Ліверпуль на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Лідер групи C приїхав у гості до команди, яка ризикувала сенсаційно не потрапити у плей-офф. ПСЖ набрав 5 очок, у Ліверпуля та Наполі було по 6. Відтак Неймар, Мбаппе і компанія були зобов'язані перемагати. У прямому ефірі гру показав канал "Футбол 1".

ПСЖ – Ліверпуль – відео голів

Ді Марія створив перший гострий момент і дальній прицільний удар – Аліссон ідеально потягнув. Наступну свою небезпечну атаку ПСЖ втілив у гол. Оборонець гостей ван Дейк подарував м'яч Бернату, і екс-захисник Баварії пробив з-під двох суперників так, що Аліссон застиг на місці. Ліверпуль не міг нічого запропонувати господарям, і ті забили вдруге. На 37-й Мбаппе розкрутив блискавичну атаку лівим флангом, яку завершував Кавані. Аліссон парирував перед собою, а Неймар добив у порожні.

ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Наприкінці тайму команда Клоппа провела ледь не першу більш-менш якісну атаку. Ді Марія збив Мане на межі штрафного і подарував "червоним" пенальті в роздягальню. Мілнер безжально переграв Буффона. У перші 45 хвилин ПСЖ переважає Ліверпуль за ударами у площину воріт 6:1. Нічого не клеїться з гри у гостей, але гол є.

На 47-й хвилині Маркіньйос замкнув подачу зі штрафного, але бразилець випередив події – забрався в офсайд. Гол справедливо скасували. Фірміно дозволили пробити з кількох метрів, однак бразилець не влучив головою. Той же Маркіньйос виграв верхову боротьбу, та влучив прямо в Аліссона. Свій перший непоганий удар по воротах Буффона гості після перерви завдали аж на 73-й. Неймар спробував на двох фінтах створити пенальті, але польський рефері Марчіняк не купився.

Старрідж не зупинив Верратті, навіть потягнувши Марко за футболку. Мбаппе підхопив круглого, мінімально обійшов на швидкості Робертсона, але з гострого кута влучити у ворота не зумів. Арбітр додав 5 хвилин, було нервово, але в гостей і надалі нічого не виходило в атаці. Натомість Неймар випробував реакцію Аліссона після штрафного.

Провальна гра фіналістів минулого сезону Ліги чемпіонів (1 удар у площину воріт, та й той з пенальті) закономірно призвела до поразки і суттєвого погіршення позицій. ПСЖ набирає 8 очок і піднімається на 2-й рядок. Ліверпуль опускається на 3-є місце. У заключному матчі команду Клоппа врятує тільки домашня перемога 1:0 або з різницею у 2 голи над лідером групи Наполі.