toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

ПСЖ – Ліверпуль – відео голів

23:04 732 Читать на русском
ПСЖ – Ліверпуль – відео голів
ПСЖ – Ліверпуль – відео голів / Фото ФК ПСЖ

Ліверпуль поступається ПСЖ у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу ПСЖ – Ліверпуль.

Рахунок у зустрічі відкрив Хуан Бернат. Парижани повели на 13-й хвилині.

ПСЖ – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 37-й хвилині Неймар подвоїв перевагу парижан.

Під завісу першого тайму арбітр зустрічі призначив сумнівний пенальті у ворота ПСЖ, який вдало реалізував Мілнер.

Дивіться відео гола Берната у матчі ПСЖ – Ліверпуль

Дивіться відео гола Неймара у матчі ПСЖ – Ліверпуль

Дивіться відео гола Мілнера у матчі ПСЖ – Ліверпуль

Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен

live 48'
2 : 1
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен - Ліверпуль Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
43
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук