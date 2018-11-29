Ливерпуль впервые в истории проиграл все три гостевые матчи в группе Лиги чемпионов

Подопечные Юргена Клоппа установили неприятный рекорд.

В матче 5-го тура Лиги чемпионов Ливерпуль на выезде потерпел поражение от ПСЖ.

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Мерсисайдцы впервые в своей истории потерпели поражение во всех выездных матчах групповой стадии. Ранее Ливерпуль также уступил Црвене Звезде (0:2) и Наполи (0:1).

В заключительном туре команда Юргена Клоппа, которая сейчас с шестью очками располагается на третьем месте в таблице,11 декабря примет на Энфилде Наполи (девять очков, первое место) и сохранит шансы на выход в плей-офф только в случае победы.

ПСЖ в последнем матче устроит любая победа над Црвеной Звездой для выхода в плей-офф. Сербская команда может подняться на третье место и пробиться в Лигу Европы, если обыграет парижан, а Ливерпуль уступит Наполи.

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