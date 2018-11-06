Ліга чемпіонів: Брюгге розтрощив Монако – 15-матчева безвиграшна серія монегасків

В матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Монако на чолі з Анрі продовжує розчаровувати своїх прихильників, цього разу ганебно поступившись Брюгге.

Брюгге на виїзді розтрощив Монако. Розгромний рахунок було встановлено вже на 24 хвилині. Ванакен спочатку забив з передачі Рітса, а трохи згодом реалізував пенальті. Третій гол на рахунку Уеслі, якому асистував Вормер. Монако мав пару нагод, аби забити хоча б гол, проте так нічого і не вдалось. А от Брюгге в другому таймі відзначився ще раз, Вормер поставив крапку в матчі.

Монако пропустив 3 голи за 25 хвилин у Лізі чемпіонів і встановив унікальне антидосягнення

Брюгге набрав 4 очки і піднявся на 3 місце, Монако з 1 пунктом залишається абсолютним аутсайдером групи A.

Ліга Чемпіонів 2018/19, 4 тур, група A

Монако – Брюгге – 0:4

Голи: Ванакен, 12, 17, (пен), Уеслі, 24, Вормер, 85