Ліверпуль – Реал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20:35 - Читать на русском
Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймає мадридський Реал. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між Ліверпулем і Реалом пройде на "Енфілді". Старт зустрічі – о 22:00 за київським часом, телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін прогнозовано залишився в запасі.
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Стартові склади
Ліверпуль:
Реал Мадрид:
Ліверпуль – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
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