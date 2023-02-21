Майже п'ять років тому Ліверпуль програв Реалу в київському фіналі ЛЧ. Тоді фани "червоних" гнівались на Рамоса й сподівались помститись – і доля дала одразу два шанси на реванш. На жаль для мерсисайдців, спроби виявились провальними. У чвертьфіналі в 2021-му команда Юргена Клоппа пропустила мадридців вперед (1:3 на Бернабеу, 0:0 вдома), а рік тому вона знову поступилась у фіналі.

Ліверпуль – Реал: Клопп жадає помсти за несправедливу поразку у фіналі Ліги чемпіонів

І це був піковий Ліверпуль Клоппа. Здавалось, що такій машині навіть не потрібне кадрове оновлення влітку. Віце-чемпіон Англії посилився лишень Нуньєсом і одразу ж взяв Суперкубок Англії, однак сезон швидко скотився у нічний жах. Колектив виграв менше половини матчів АПЛ, скотившись до 9-го місця.

В останніх двох поєдинках вдалося здобути круті перемоги, але це тільки перші дві перемоги в чемпіонаті після нового року (також був прохід Вулверхемптона в Кубку). Дотепно, що за півтора місяця у 2023-му році найкращим бомбардиром Ліверпуля залишався захисник Лестера, який забив у свої ворота двічі. При цьому за очікуваними очками мерсисайдці там же, де і за реальними прямо зараз – на восьмій сходинці.

Причин у такого провалу маса. Варто згадати і про відхід спортдира Майкла Едвардса – архітектора цього Ліверпуля. Не можна забувати і про незвично короткі збори з виснажливим турне по Азії. По ходу сезону було багато травм (10 ще до 5-го туру), а здорові гравці натрапили на спад форми. Бракувало й звичайної реалізації. Все це потягнуло за собою розвал організації пресингу та падіння його інтенсивності, а разом з цим пішли експерименти зі схемами та проблеми в обороні.

В останніх двох матчах Ліверпуль легко виніс потужний захист Евертона й Ньюкасла, здобувши дві звитяги із сумарним рахунком 5:0. Можливо, це початок оздоровлення "червоних", але глобально підопічні Юргена Клоппа залишаються у важкій кризі. До протистояння з Реалом вони підходять у статусі андердога.

Щоправда, Реал також трішки здав. Першу половину сезону "вершкові" пройшли більш-менш нормально, однак після нового року стало гірше – мадридці мучились навіть з Касереньйо та жахливою Валенсією. Суперкубковий фінал завершився виносом від Барси, в Ла Лізі сталися поразки від Вільяреала та Мальорки, а Сосьєдад відібрав очки на Бернабеу... Так і оформились -8 від "блаугранас".

Такого відриву Реал ніколи не відігрував, тож зараз всі сили будуть кинути на Лігу чемпіонів. І це погано для Ліверпуля, адже насправді криза "королівського клубу" не настільки серйозна. Мадрид здебільшого створював достатньо моментів для перемог (хоча й не дуже багато, як за мірилами гранда), однак команду переслідували травми (особливо важкими стали втрати Куртуа, Чуамені й Бензема), погана реалізація і нефарт. Крім того, Барселона набирає значно більше очок, ніж дає очікувана статистика – за її показниками "бланкос" досі лідирують, але оверперформанс конкурента вбив інтригу в Ла Лізі.

Коли бодай частина з цих факторів відсутня – Реал виблискує. При цьому особливий стиль роботи Карло Анчелотті продовжує працювати. Лідери все так же шикарно розкривають свої індивідуальні переваги (Вінісіус, Вальверде й Чуамені додають особливо сильно), а по ходу поєдинків італієць досі дивує інтуїтивним розумінням ходу гри. Зокрема, саме його несподівані перестановки у дербі з Атлетіко дозволили перегорнути хід матчу й прибити "матрацників".

Словом, Реал схожий на Ліверпуль характером своїх проблем, однак їхній масштаб і глибина незрівнянно менші. У Мадрида залишились усі чесноти з переможного фіналу-2022, тож сьогодні іспанці підходять до зустрічі в якості фаворита.

Кадрова ситуація

Ліверпуль в домашці проти Реала не зможуть допомогти Діас, Конате та Тьяго. Втрати важкі, але мерсисайдці живуть з ними вже довго. Також у поєдинку з Ньюкаслом пошкодив плече Нуньєс, однак він тренується в загальній групі. У інших футболістів все в порядку.

В лазареті мадридців залишається Менді, якого доволі успішно підміняв Камавінга й Алаба. Втім, до списку втрат додалися ще два важливих прізвища – Кроос і Чуамені не полетіли в Англію. Водночас повернувся Бензема, який мав м'язову контузію й пропускав матч з Осасуною.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Реал Мадрид

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабіньо, Байчетич – Салах, Нуньєс, Гакпо

Реал Мадрид: Куртуа – Кархваль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Камавінга, Модрич, Себальйос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Останнім часом ситуація з кадрами у Ліверпуля покращилась, а разом з ним покращилась реалізація та організація гри. До "червоних" повернулась швидкість та інтенсивність, тож у матчі проти неідеальної оборони Реала цілком можна сподіватись на гол. А от чи встачить команди на щось більше і чи зможе вона втримати тиск "вершкових"?

Підопічні Карло Анчелотті виграли чотири крайніх матчі поспіль, забиваючи по 4+ голів (щоправда, два з них в останньому турі скасували через офсайди). Суперники були скромними, але варто не забувати і про звитяги над Атлетіко (3:1), Атлетіком (2:0) та тотальну перевагу над Сосьєдадом. Певні проблеми іноді виникали в ідейній площини (Хаві переграв Анчелотті тактично), та і моментів стало менше, але загалом Реал зберіг свою міць.

Що найбільш важливо, Реал зберіг фірмове вміння здобувати у матчах, в яких команді максимально складно – а таких у новому році було вдосталь. На тлі шаленого відставання від Барселони та поразки від Мальорки в це не віриться, однак системності в даних фіаско небагато. Проблем у підопічних Карло Анчелотті є, але вони точно такі ж, як і рік тому.

Сили нинішнього Реала навряд чи вистачить на ще один тріумф у ЛЧ, однак прохід Ліверпуля здається більш ніж вірогідним. Тим не менш, ми не ризикнемо ставити на виїзну перемогу "вершкових", адже без Чуамені в Мадрида сильно просідає опорна зона, а без Крооса починає бракувати гнучкості. Прогнозуємо результативну нічию.

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