Фанати Ліверпуля намагалися допомогти своїй команді отримати перевагу над Реалом – відео витівки
Деякі вболівальники мерсисайдців вирішили влаштувати неспокійну ніч мадридцям.
Іспанський клуб прибув до Англії напередодні матчу проти Ліверпуля. Гравці та персонал розмістилися в готелі Innside Liverpool, але насолодитися відпочинком їм завадили місцеві фанати.
"Йди на**й, сучий сину": зірка Реала почув приниження з трибун, а потім обклав лайкою арбітра
Вболівальники Ліверпуля близько другої години ночі влаштували шоу із феєрверками біля готелю, щоб завадити футболістам Реала виспатися перед грою. Піротехнічна витівка тривала понад 30 секунд. Нерідко вболівальники використовують цей трюк, особливо перед важливими матчами. Барселона також відчула на собі гостинність фанатів у 2019 році. Тоді це допомогло перемогти Ліверпулю 4:0.
Нагадаємо, що зустріч між Ліверпулем та Реалом відбудеться 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
30 років помсти: Анчелотті переслідує Ліверпуль, перевершує Клоппа з Гвардіолою і постійно перемагає