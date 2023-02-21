Реал під час тренування на Енфілді / фото: ФК Реал

Іспанський клуб прибув до Англії напередодні матчу проти Ліверпуля. Гравці та персонал розмістилися в готелі Innside Liverpool, але насолодитися відпочинком їм завадили місцеві фанати.

"Йди на**й, сучий сину": зірка Реала почув приниження з трибун, а потім обклав лайкою арбітра

Вболівальники Ліверпуля близько другої години ночі влаштували шоу із феєрверками біля готелю, щоб завадити футболістам Реала виспатися перед грою. Піротехнічна витівка тривала понад 30 секунд. Нерідко вболівальники використовують цей трюк, особливо перед важливими матчами. Барселона також відчула на собі гостинність фанатів у 2019 році. Тоді це допомогло перемогти Ліверпулю 4:0.

ÚLTIMA HORA | Así está a esta hora el hotel del @RealMadrid en Liverpool



Numerosos fuegos artificiales a las 2:00h de la madrugada



@partidazocope



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/41yhWTimiY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2023

Нагадаємо, що зустріч між Ліверпулем та Реалом відбудеться 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

30 років помсти: Анчелотті переслідує Ліверпуль, перевершує Клоппа з Гвардіолою і постійно перемагає