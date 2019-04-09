Ліверпуль – Порту: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем і португальським Порту.

Ліверпуль – Порту

9 квітня, 22:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Англійський Ліверпуль у чвертьфіналі ЛЧ отримав найлегшого опонента. Принаймні, на папері. Добре пам'ятають на Енфілді й минулорічну зустріч із Порту на стадії 1/8 фіналу. Тоді "червоні" розтрощили "драконів" у Португалії (5:0) та спокійно розіграли "нулі" вдома. Та, схоже, що з тих пір рівень португальського гранда став вищим, тому легка прогулянка для підопічних Юргена Клоппа навряд реальна.

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Не на користь Ліверпуля і чемпіонські перегони в Англії. Мерсисайдці продовжують змагання із Манчестер Сіті за титул, і зараз омріяний трофей чи не вперше за три десятиліття неймовірно близько. Частина вболівальників "червоних" навіть пошепки визнають, що не проти вильоту рідної команди з чемпіонської Ліги, аби зосередитися на внутрішній першості. Та набутий впродовж останніх років статус вимагає від Ліверпуля грати на перемогу в усіх турнірах.

Англійці мають одну, але відчутну втрату. Через перебір жовтих карток мерсисайдцям не допоможе основний лівий оборонець Ендрю Робертсон. Ігрова форма його дублера Альберто Морено давно не влаштовує Клоппа, тому проблемну позицію традиційно закриє двожильний універсал Джеймс Мілнер. Та це важко порівняти з кадровою ситуацією Порту. Через дискваліфікацію Сержіу Консейсау повинен знайти заміну наддосвідченому центрбеку Пепе та капітану команди Ектору Еррері, яким цікавляться чимало іменитіших клубів.

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Проте, португальці набрали непогану форму. Після програного Ромі (1:2) першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ "дракони" мають 8 перемог у 10-ти матчах у всіх турнірах. Хлопці з берегів Атлантики програли лише Бенфіці в дербі, а тих же римлян дотиснули в екстра-таймі. До слова, забивали за Порту тоді два найнебезпечніших гравці атаки – Мареджа (17 голів за сезон) та Соареш (19 м'ячів). Вочевидь, на Енфілді Порту доведеться багато терпіти, але цей дует буде готовий у будь-який момент упіймати мерсисайдців в контратаці та заробити гандикап перед матчем-відповіддю.

Натомість зайвий раз говорити про атакувальне тріо Ліверпуля потреби немає. Наприкінці минулого тижня заспокоїв фанатів "червоних" Мохамед Салах. Єгиптянин забив Саутгемптону та перервав неочікувано довгу особисту безгольову серію (8 поєдинків). Прекрасну форму набрав Садьйо Мане (6 м'ячів в останніх п'яти матчах), а Роберто Фірміно готовий підтримати заспів партнерів у будь-який момент – 3 голи в останніх 5-ти поєдинках зайве свідчення цьому.

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Прогноз "Футбол 24": 2:0

Травмовані: Гомес, Окслейд-Чемберлен (обидва – Ліверпуль)

Дискваліфікація: Робертсон – Пепе, Ектор Еррера

Під питанням: Лаллана – Теллес

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Мілнер – Фабінью, Вейналдум, Кейта – Салах, Мане, Фірміно

Порту: Касільяс – Максі Перейра, Феліпе, Мілітао, Теллес – Данілу, Отавіо, Корона – Браїмі, Соареш, Мареджа

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