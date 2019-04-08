Клопп: Усі хочуть в суперники Порту, поки не отримають Порту – ці люди не розбираються у футболі

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп серйозно налаштовує своїх підопічних на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Порту.

"У минулому році, коли ми перемогли Порту з рахунком 5:0, я подумав: "Ну, тепер хоч не доведеться повертатися сюди найближчим часом", але ось ми зіграємо з ними знову.

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Результат минулорічного матчу важливіший для Порту, ​​ніж для нас. Ми повинні бути сильними і креативними. Минулорічний матч був дивним. Ми реалізували майже всі моменти, два або три голи забили після контратак.

Всі хочуть в суперники Порту, ​​поки не отримають Порту. А ті, хто розбирається в футболі, не хочуть Порту. Але, до речі, вони і Ліверпуль не хотіли.

Нас чекає справжня лігочемпіонська гра. Проти топ-команди з Португалії, дуже організованої. Вони показали це в поєдинках проти Роми і у всіх інших матчах Ліги чемпіонів. Матчі будуть важкими і для нас, і для суперника", – цитує Клоппа The Mirror.

Перший поєдинок 1/4 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Порту відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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