Тоттенхем – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським Тоттенхемом і Манчестер Сіті.

Тоттенхем – Манчестер Сіті

9 квітня, 22:00. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Перший в історії єврокубковий матч на новій арені Тоттенхему випало зіграти з добре знайомим суперником. У гості до команди Маурісіо Почеттіно завітає Манчестер Сіті, з яким "шпори" повинні зіграти ще й у рамках англійської Прем'єр-ліги. Отже, за 11 днів Тоттенхем і Сіті проведуть три очних поєдинки – непогане видовище для уболівальників, зокрема, й нейтральних.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Обидві команди грають у красивий футбол. Щоправда, нинішня ігрова форма лондонців викликає запитання. "Шпори" здобули лише 2 перемоги в останніх семи матчах у всіх турнірах. І якщо поразки від Ліверпуля чи Челсі можна пояснити силою суперника, то невдачі в зустрічах із Саутгемптоном і Бернлі не піддаються легкому поясненню. Прикметно, що спад у грі Тоттенхема почався із... повернення на поле раніше травмованого Харрі Кейна. Без своєї "десятки" хлопці Почеттіно провели 7 поєдинків, здобули 4 перемоги в АПЛ і розгромили Борусію Д у Лізі чемпіонів (а також без бою вилетіли з двох кубкових турнірів), а за його участі тільки мінімально здолали Дортмунд на виїзді та перемогли Крістал Пелас минулої середи.

Натомість Манчестер Сіті не програє ще з кінця січня та має чудову серію із 14-ти поспіль перемог у всіх турнірах. Єдина проблема "містян" – кадри. От і у виїзному матчі з Тоттенхемом манкуніанцям не допоможе основний (саме так!) лівий оборонець Олександр Зінченко. Під питанням участь основного правого фулбека Кайла Вокера та головного бомбардира Сіті Серхіо Агуеро. Та якщо українцю та англійцю є більш-менш рівноцінна заміна (Менді та Даніло), то Габріел Жезус до рівня аргентинського форварда не дотягує. Тому потенційний невихід досвідченого нападника збільшує шанси "шпор".

Почеттіно поділився секретами протидії Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Та ключове протистояння в єдиній англійській парі команд на стадії 1/4 фіналу відбудеться у центрі поля. Молодість проти мудрості, натиск проти якості – це головна вивіска дуелі. Крім того, цікавим стане й тренерське протистояння. І Маурісіо Почеттіно, і Хосеп Гвардіола спробують здивувати одне одного та підготувати тактичні сюрпризи, які зможуть дати хоча б дещицю переваги їхнім командам. Досі ці фахівці протистояли одне одному 14 разів. Тотальна перевага наразі на боці Гвардіоли – +8, =4, -2. Та всі ці двобої були на внутрішніх аренах Іспанії та Англії, а Ліга чемпіонів, перефразовуючи класика, це зовсім інший турнір.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Травмовані: Дайєр, Ламела – Браво, Зінченко

Під питанням: Ор'є, Льоренте – Вокер, Делф, Агуеро

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз – Сіссоко, Вінкс – Сон, Еріксен, Аллі – Кейн

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Стоунз, Ляпорт, Менді – де Брюйне, Фернандінью, Д. Сілва – Б. Сілва, Агуеро, Стерлінг

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