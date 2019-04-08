Консейсау – про матч з Ліверпулем: Немає сенсу говорити про помсту за минулорічний розгром

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау налаштований дати бій Ліверпулю в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"В принципі, у нас все готово. Ми тільки не знаємо, чи зможе зіграти Алекс Теллес. Якщо не зможе, то одну деталь потрібно буде замінити. Але я думаю, що якщо ми втілимо в життя свій план на цю гру, то зможемо домогтися гарного результату.

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Звичайно, ніхто не хотів зустрічатися з Ліверпулем, але всі ми дуже амбітні. Важливим є те, що покаже команда в конкретний вечір. Наша доля в Лізі чемпіонів залежить від двох майбутніх поєдинків. Але потрібно йти до мети крок за кроком.



Пепе і Еррера дискваліфіковані, але обидва попросили полетіти в Ліверпуль разом з командою. Завжди важливо, коли з нами поруч два таких досвідчених гравці, у яких багатий досвід.



Ліверпуль неймовірно сильний, на Енфілді в 16 матчах вони лише двічі зіграли внічию. Але ми прекрасно знайомі з суперником і його можливостями.

Ні про яку помсту говорити немає сенсу. У кожної гри своя історія. І минулі результати ніяк не впливають на курс, взятий нашою командою. Не треба думати про події минулого року (Порту поступився Ліверпулю 0:5 – прим.). Потрібно отримати задоволення від випробування, яке нам випало.

Ліверпуль грає на найвищому рівні кожного тижня. У нас дещо інша ситуація, хоча я до всіх команд ставлюся з повагою. З огляду на силу опонента, наші кадрові втрати і те, що це тільки перший матч 1/4 фіналу, ми повинні правильно вибрати стратегію", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Перший поєдинок 1/4 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Порту відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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