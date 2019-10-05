Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга

УЄФА покарав Ліверпуль за мотивами домашнього поєдинку з австрійським Зальцбургом у другому турі Ліги чемпіонів.

Переможці Ліги чемпіонів отримали штраф на суму 5 тисяч євро, інформує Sky Sports.

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Причиною покарання стало те, що фанати "червоних" після закінчення гри вибігли на поле, щоб просити футболки у гравців команди. Раніше відбувся ще один неприємний інцидент – один з вболівальників спробував вибігти на газон під час гри, однак стюарди встигли його зупинити.

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Слід додати, що австрійці також не обійшлися без санкцій від УЄФА – фанати Зальцбурга дозволили собі використання піротехніки, чим завдали фінансових збитків своєму клубу.