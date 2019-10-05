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Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга

09:16 142 Читать на русском
Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга
Гравці Ліверпуля з фанатами / Reuters

УЄФА покарав Ліверпуль за мотивами домашнього поєдинку з австрійським Зальцбургом у другому турі Ліги чемпіонів.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

Переможці Ліги чемпіонів отримали штраф на суму 5 тисяч євро, інформує Sky Sports.

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Причиною покарання стало те, що фанати "червоних" після закінчення гри вибігли на поле, щоб просити футболки у гравців команди. Раніше відбувся ще один неприємний інцидент – один з вболівальників спробував вибігти на газон під час гри, однак стюарди встигли його зупинити.

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Слід додати, що австрійці також не обійшлися без санкцій від УЄФА – фанати Зальцбурга дозволили собі використання піротехніки, чим завдали фінансових збитків своєму клубу.

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Теги
Зальцбург Зальцбург Ліга чемпіонів Ліверпуль - Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль футбольні фанати УЄФА
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