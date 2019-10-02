Ліверпуль отримав покарання за порушення регламенту Кубка англійської ліги

Англійська футбольна ліга оголосила своє рішення щодо Ліверпуля. "Червоні" у матчі 1/16 Кубка ліги випустили гравця, який не мав права участі в турнірі.

Покарання мерсисайдців обмежилося штрафом у розмірі 200 тисяч фунтів, інформує офіційний сайт EFL.

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Виплата половини з цієї суми буде відкладена до кінця сезону 2020/21 і набуде чинності лише у разі повторного порушення з боку Ліверпуля. Подібні санкції можна вважати досить м'якими, оскільки раніше британська преса писала про значно неприємніші наслідки, які загрожували переможцям Ліги чемпіонів. Команду могли дискваліфікувати з поточного розіграшу турніра за порушення регламенту.

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Нагадаємо, підопічні Юргена Клоппа на наступній стадії Кубка ліги зустрінуться з лондонським Арсеналом.