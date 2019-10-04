Англійський фанат став мусульманином через Салаха – раніше вболівальник на дух не переносив іслам

Вболівальник Ноттінгем Форест Бен Берд змінив свої релігійні вподобання через форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха.

"Мені соромно це казати, але я раніше думав, що іслам – відстала релігія. Я завжди дивився на мусульман, як на слона в кімнаті. У мене була ненависть до мусульман.

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Салах став першим мусульманином, з яким я відчув зв'язок. Мені подобається, як він живе і як говорить з людьми. Коли він забиває – він забиває з вірою. Після перемоги в Лізі чемпіонів я сказав друзям, що це перемога для ісламу. Після кожного голу він демонструє свою відданість вірі.

Салах показав мені, що можна бути мусульманином і залишатися нормальною людиною, якщо так можна сказати. Можна бути собою. Завдяки Салаху люди поважають його релігію і його країну.

Тепер я можу сказати всім дітям мусульман – не бійтеся ходити на футбол. Я теж раніше боявся відокремитися від своїх друзів. Вони ж мені як брати. На щастя, тепер я можу назвати своїми братами і сестрами п'яту частину населення планети", – розповів Берд в інтерв'ю The Guardian.

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