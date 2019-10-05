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Ливерпуль получил штраф за поведение своих фанатов в матче Лиги чемпионов против Зальцбурга

09:19 2 Читати українською
Ливерпуль получил штраф за поведение своих фанатов в матче Лиги чемпионов против Зальцбурга
Игроки Ливерпуля с фанатами / Reuters

УЕФА наказал Ливерпуль по мотивам домашнего поединка с австрийским Зальцбургом во втором туре Лиги чемпионов.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

Победители Лиги чемпионов получили штраф на сумму 5 тысяч евро, информирует Sky Sports.

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Причиной наказания стало то, что фанаты "красных" после окончания игры выбежали на поле, чтобы просить футболки у игроков команды. Ранее произошел еще один неприятный инцидент – один из болельщиков попытался выбежать на газон во время игры, однако стюарды успели его остановить.

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Следует добавить, что австрийцы также не обошлись без санкций от УЕФА – фанаты Зальцбурга позволили себе использование пиротехники, чем нанесли финансовый ущерб своему клубу.

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футбольные фанаты Ливерпуль - Зальцбург Ливерпуль Ливерпуль Зальцбург Зальцбург Лига чемпионов УЕФА
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