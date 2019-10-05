Ливерпуль получил штраф за поведение своих фанатов в матче Лиги чемпионов против Зальцбурга

УЕФА наказал Ливерпуль по мотивам домашнего поединка с австрийским Зальцбургом во втором туре Лиги чемпионов.

Победители Лиги чемпионов получили штраф на сумму 5 тысяч евро, информирует Sky Sports.

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Причиной наказания стало то, что фанаты "красных" после окончания игры выбежали на поле, чтобы просить футболки у игроков команды. Ранее произошел еще один неприятный инцидент – один из болельщиков попытался выбежать на газон во время игры, однако стюарды успели его остановить.

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Следует добавить, что австрийцы также не обошлись без санкций от УЕФА – фанаты Зальцбурга позволили себе использование пиротехники, чем нанесли финансовый ущерб своему клубу.