"Вершкові" вперше за тривалий час не змогли вразити ворота суперника у поєдинку плей-офф ЛЧ.

Вперше за 24 останні поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів Реал пішов з поля без забитого м'яча. Ліверпуль зумів перервати рекордну забивну серію в історії турніру у матчах на виліт, інформує Mister Chip.

Ліверпуль – Реал: мадридці покращили свій вражаючий рекорд ЛЧ

Востаннє мадридська команда у плей-офф ЛЧ не забивала ще в сезоні 2015/16 проти Манчестер Сіті у півфіналі. Поєдинок в Англії 26 квітня 2016-го завершився нульовою нічиєю, а в Мадриді Реал виграв 1:0 і вийшов у фінал, де здолав Атлетіко в серії пенальті (1:1, 5:3).

До слова, у півфіналі ЛЧ мадридці зіграють з лондонським Челсі. Володаря іншої путівки до фіналу визначать Ман Сіті та ПСЖ. Поєдинки заплановані на 27-28 квітня та 4-5 травня.

Ліверпуль – Реал: заслужений прохід мадридців у півфінал ЛЧ, прекрасний матч Каземіро і переоцінена криза "червоних"