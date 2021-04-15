"Сливочные" впервые за долгое время не смогли поразить ворота соперника в поединке плей-офф ЛЧ.

Впервые за 24 последних поединка плей-офф Лиги чемпионов Реал ушел с поля без забитого мяча. Ливерпуль сумел прервать рекордную забивную серию в истории турнира в матчах на вылет, информирует Mister Chip.

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Последний раз мадридская команда в плей-офф ЛЧ не забивали еще в сезоне 2015/16 против Манчестер Сити в полуфинале. Поединок в Англии 26 апреля 2016-го завершился нулевой ничьей, а в Мадриде Реал выиграл 1:0 и вышел в финал, где одолел Атлетико в серии пенальти (1:1, 5:3).

К слову, в полуфинале ЛЧ мадридцы сыграют с лондонским Челси. Обладателя другой путевки в финал определят Манчестер Сити и ПСЖ. Поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

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