Поєдинок між Ліверпулем та Атлетіко на Енфілді мав дуже важливе значенння для обох команд. Мерсисайдці в разі перемоги відірвалися б від найближчого переслідувача в групі В (Порту) на 7 очок, достроково оформивши вихід у плей-офф з першого місця. Мадридці ж у випадку власного тріумфу вийшли б на чисте друге.

Щоправда, Дієго Сімеоне повинен був здобувати результат в умовах важких кадрових втрат. Через дискваліфікацію "матрацникам" не міг допомогти Грізманн, а внаслідок травм зі складу вибули Льоренте, Лемар і Когдогбія. Зате був здоровий Суарес, який повернувся на Енфілд вперше з травня 2019-го. Юрген Клопп, своєю чергою, виставив бойову основі, в якій дивувала лишень відсутність Робертсона – Енді залишився в запасі.

Перший тайм виявився надзвичайно динамічним. Команди стартували практично без розвідки, обмінюючись швидкими позиційними атаками з вриваннями у штрафний, а вже на 13-й хвилині Ліверпуль відкрив рахунок внаслідок кросу Александера-Арнольда. Передача пішла у зону між Феліпе й Тріпп'єром, де розташувався Жота – з Діогу ніхто не зіграв, а той головою метрів з 6-ти вколотив м'яч у ліву дев'ятку. 1:0!

Цей гол особливо не змінив гру, а от в середині першого тайму все змінилося кардинально. Спочатку Ліверпуль забив другий гол: на 21-й хвилині Александер-Арнольд виконав простріл у центр штрафного, а Мане, вискочивши з-за спини Феліпе, переправив м'яч у ближній кут – 2:0! Ще через дві хвилини Окслейд-Чемберлейн міг довести справу до розгрому, бахнувши з лінії карного майданчика повз ліву стійку.

Атлетіко не здався, перехопивши ініціативу й видавши потужну 10-хвилинку з класними вриваннями у штрафний та блискучою комбінаційною роботою проти середньої лінії мерсисайдців. Щоправда, довести атаки до моменту гостям не вдалвалося, а господарі ще й відповідали контрвипадами (втім, їм теж бракувало конкретики). На полі тривали гойдалки, які на 36-й хвилині несподівано завершились вилученням у складі мадридців – це Феліпе збив Мане, отримавши пряму червону!

Ліверпуль тут же побіг добивати пораненого звіра, ледь не добившись свого перед перервою. Так, на 41-й хвилині Салах виконав фірмовий слалом на правий край карного майданчика з потужним ударом в дальній кут, а на 42-й Жота метрів з 6-ти замкнув навіс від Цімікаса – в обох випадках Облак врятував Атлетіко. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за рахунку 2:0.

У роздягальні Юрген Клопп провів заміну, знявши з пробігу Мане. Садьйо часто били по ногах, а той на емоціях заробив жовту картку й постійно ліз у сутички з мадридцями (особливо сенегальцю діставалося від Корреа). На другий тайм коуч мерсисайдців випустив Фірміно.

Вже через дві хвилини після відновлення гри Ліверпуль, здавалося, поховав інтригу – Жота отримав прекрасний розрізну передачу від Матіпа й легко реалізував вихід віч-на-віч. Втім, після втручання VAR взяття воріт було скасовано через міліметровий офсайд у Діогу.

Ще через три хвилини добити Атлетіко міг Салах, який влетів на правий край карного майданчика й пробив низом. Облак парирував коліном. На 53-й хвилині забивати повинен був Матіп, який прийняв подачу з кутового й вистрілив другим дотиком – м'яч пройшов поруч з лівою стійкою! На 54-й же Жота летів на замикання навісу Цімікаса, однак мадридців від голу врятував низький зріст португальця.

Запоровши купу моментів, Ліверпуль несподівано пропустив гол. І від кого! На 57-й хвилині Суарес прийняв відскок і вистрілив з лету метрів з 25-ти, а м'яч, зрикошетивши від Матіпа, дезорієнтував Аліссона – публіка одразу засвистіла (Енфілд вороже прийняв старого героя), а VAR несподівано скасував взяття воріт. Офсайд.

Після цього Дієго Сімеоне зняв з гри Суареса й Феліша, кинувши у бій Лоді та Ерреру. Ще через кілька хвилин Кунья, Врсалько й Серрано замінили Коке, Феррейру-Карраско й Корреа. Юрген Клопп, своєю чергою, випустив Алькантару, всадивши на банку Фабінью, а ближче до ендшпілю зустрічі Оріджі та Мінаміно вийшли замість Фірміно й Окслейда-Чемберлейна.

Заміни краще спрацювали у Атлетіко, адже шалений тиск Ліверпуля вдалося дещо загасити. Щоправда, вдесятьох відвоювати ініціативу вже не вдалося, однак за останні 30 хвилин мерсисайдці мали лишень один момент – це Ван Дейк потужно вистрілив з дальньої дистанції над поперечкою. Атлетіко огризнувся контратакою 2-в-2 з пострілом Еррери метрів з 20-ти. Вийшло неточно. От, власне, і вся гострота за цей період. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів з рахунком 2:0.

Таким чином, Ліверпуль набрав 12 очок, відірвавшись від другої команди в групі В на 7 очок. Мерсисайдці достроко виграли свій квартет. Атлетіко з 4 заліковими балами залишився третім, поступаючись Порту на 1 пункт.