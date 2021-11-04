Ліверпуль здолав Атлетіко в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічним Клоппа вистачило 20 хвилин, щоб оформити комофртну перевагу. Двічі асистував Трент – спочатку виконав ідеальний крос на Жоту, а потім прострілом-ударом знайшов Мане.

Ліверпуль впевнено переміг Атлетіко на Енфілді, достроково вигравши групу В у Лізі чемпіонів

Ще до перерви Атлетіко залишився у меншості через хамський фол Феліпе проти Мане. У другій половині команди обмінялися "офсайдними" голами, які скасували. 2:0 – Ліверпуль гарантував собі вихід у плей-офф і першу сходинку групи В.