Ліверпуль – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу
00:40 - Читать на русском
Ліверпуль здолав Атлетіко в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
13’ Діогу Жота
21’ Садьйо Мане
Феліпе 36’
13’ Діогу Жота
21’ Садьйо Мане
36’ Феліпе
Підопічним Клоппа вистачило 20 хвилин, щоб оформити комофртну перевагу. Двічі асистував Трент – спочатку виконав ідеальний крос на Жоту, а потім прострілом-ударом знайшов Мане.
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Ще до перерви Атлетіко залишився у меншості через хамський фол Феліпе проти Мане. У другій половині команди обмінялися "офсайдними" голами, які скасували. 2:0 – Ліверпуль гарантував собі вихід у плей-офф і першу сходинку групи В.
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