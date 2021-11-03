"Містяни" без проблем впоралися з чемпіоном Бельгії (4:1) у 4 турі групового раунду Ліги чемпіонів. Огляд матчу та гри футболістів збірної України читайте на "Футбол 24".

Українського протистояння сьогодні не вийшло. Едуард Соболь традиційно з'явився у стартовому складі Брюгге, а от Олександр Зінченко знову залишився в запасі Манчестер Сіті. У цьому сезоні після травми Сашко ніяк не може відвоювати довіру Гвардіоли. Замість нього зліва в обороні зіграв Канселу. Коли Зінченко вийшов – Соболя вже зняли.

Перший матч цих суперників завершився погромом Брюгге. На виїзний матч Філіпп Клеман виставив схему з 5 захисниками, тому Соболь отримав роль латераля. Гвардіола ще перед грою звернув на це увагу в оперативному коментарі та пообіцяв адаптувати команду під суперника. Пеп залишив у запасі Діаша та де Брюйне.

Бліцкриг від господарів

Манчестер Сіті дуже потужно розпочав зустріч. Динамічний контроль м'яча, постійне загострення. "Містяни" легко відігрували футболістів Брюгге на просторі, тому тим довелося низько сісти у своєму штрафному майданчику. Володіння господарів у перші 15 хвилин досягало 85%, статистика ударів – 7:1. У Брюгге пробивав Соболь – після кутового погано впіймав м'яч на ногу.

Тиск наростав – гол був неминучим. Канселу отримав шикарний пас у розріз, але пробив у стійку. За мить гострота вже на іншому фланзі. Фоден не забив, але атака продовжилася. Марез підключив зліва Канселу, а той неробочою лівою ідеально покотив на Фодена. На жаль, що офсайдну лінію не втримав Соболь (2 номер).

Брюгге повернувся у гру – допоміг курйоз

Гра в одні ворота завершилася з голом Брюгге. Дуже курйозним голом. Гості прорвали лівий фланг Сіті (в обороні Канселу був не настільки бездоганним), з ударом Ванакена впорався голкіпер, але бельгійці провели другий темп атаки. А завершилося все автоголом – м'яч рикошетом від ноги Сілви та обличчя Стоунза залетів у сітку.

На той момент гол Брюгге не випливав з картини матчу, однак надалі чемпіон Бельгії виглядав гідно. Гості почали грати трішки агресивніше, залишали менше простору в центрі поля та відвели гру від володінь Міньйоле. До кінця тайму Манчестер Сіті завдав лише три удари – всі три були заблоковані. А Брюгге намагався будувати контратаки завдяки активності Де Кетеларе та Ланга.

Як Канселу тримає Зінченка в запасі

Другий тайм розпочався аналогічно до першого – Манчестер Сіті втоптував суперника в газон. Особливо сяяли Марез і Канселу. Алжирець на краю штрафного відривався від Соболя та постійно загрожував воротам. Раз врятував Міньйоле, раз не зрозуміли партнери, а з третьої спроби Ріяд вивів "містян" вперед.

Асистував йому феноменальний Канселу. І гольовий пас – не єдиний хайлайт Жоау. Він протягом трьох хвилин ще гостро пробив над поперечиною і виконав шикарне закидання. Ось чому Зінченко програє конкуренцію. Сьогодні всі чітко побачили, в чому різниця між Жоау та Сашком.

Якщо Зінченко приблизно завжди пасує ближньому, працює лише на покращення контролю м'яча і майже не загострює, то Канселу націлений на створення моментів, на нестандартні рішення. У компенсований час Жоау ще й допоміг забити Жезусу.

Сьогодні португалець виконав 7 передач під удар (3 результативні) і завдав 3 якісних ударів. Канселу – найкращий гравець матчу. Сам Зінченко вийшов на останні десять хвилин і нічим не запам'ятався.

Соболя зжерли монстри

У середині другого тайму Манчестер Сіті забив третій і зняв усі питання. Класична гвардіолівська комбінація з вриванням Гюндогана завершилася голом Стерлінга. Красиво – більше сказати нічого. Так грають найкращі команди світу. Але варто відзначити, що в тому епізоді все розпочалося з помилки Соболя, який намагався зберегти м'яч, але програв боротьбу Стерлінгу.

Едуард провів один з найважчих матчів у житті. Схема з трьома центрбеками мала б полегшити його завдання в обороні, але Манчестер Сіті змусив українця працювати, не підіймаючи голову. Марез, Сілва та Вокер плели мережива на фланзі Соболя. Едуард грав переважно проти алжирця – старався його перекривати, однак не справлявся з технікою.

Соболь епізодами непогано виглядав, виграв 67% єдиноборств, кілька разів добре протистояв Сілві (4 відбори, 2 перехоплення), але ще частіше дозволяв себе обігрувати. Оцінка від SofaScore відповідна – 6.2. Нікуди не втекти від помилок, які привезли до голів. Завалена офсайдна лінія та відданий Стерлінгу м'яч. Тренер зняв Еда на 73-й хвилині.

Манчестер Сіті довів справу до розгрому. Де Брюйне та юний Палмер освіжили гру з лави запасних. Момент за моментом – Міньйоле до пори до часу рятував Брюгге, але в підсумку рейд Канселу завершився четвертим голом. "Містяни" набрали 9 очок і очолили групу А. Брюгге з 4 балами залишився на третьому місці. У паралельному матчі ПСЖ і РБ Лейпциг розписали нічию.