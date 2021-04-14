Ліверпуль – Реал: фанати "червоних" розбили вікно автобуса мадридців, який під'їхав до Енфілда
21:35 - Читать на русском
Вболівальники Ліверпуля намагаються чинити тиск на Реал перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу ЛЧ.
На під'їзді до Енфілда автобус мадридців закидали всяким сміттям, повідомляє El Chiringuito.
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Одна з пляшок розбила вікно, створивши величезну дірку. На щастя, ніхто з пасажирів травм не зазнав, і Реал благополучно дістався роздягальні.
До слова, перша зустріч завершилась впевненою перемогою "вершкових" (3:1). Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 14 квітня, початок о 22:00.
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