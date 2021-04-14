Ліверпуль – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
20:46 - Читать на русском
Ліверпуль в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЧ приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль – Реал Мадрид розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Ліверпуль – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перший матч завершився домашньою перемогою мадридців з рахунком 3:1.
Стартові склади
Ліверпуль:
Реал Мадрид:
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