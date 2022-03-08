Другий матч між Баварією та РБ Зальцбург в 1/8 фіналу ЛЧ мав би стати чистою формальністю. Мюнхенці після розгрому скромних (за європейськими мірилами) австрійців повинні були подарувати свято вболівальникам на "Альянц Арені", повторивши перформанс – втім, не все сталося, як гадалося. Підопічні Юліана Нагельсманна дивом уникли поразки на виїзді, а колектив Маттіаса Яйссле довів спроможність карати "рекордмайстера" за системні помилки.

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Ключовою проблемою німців у першій зустрічі стала відсутність Нойєра, яка по ланцюжку розвалила звичну структуру гри. Мануель прикривав величезний простір, дозволяючи своїм партнерам діяти максимально високо й агресивно – без нього доводилось опускатись нижче й давати більше свободи для суперника. Зальцбург користувався зайвими секундами, розганяючи швидкісні контратаки.

Баварія почала діяти вище в другому таймі, наражаючись на ще більшу кількість закидань собі за спину, однак у мюнхенців і моменти з'явились – на відміну від першого тайму. Зрештою, один з них команда й реалізувала, але в подібному режимі "рекордмайстер" у ЛЧ далеко не пройде, ризикуючи навіть вилетіти. На щастя, Нойєр вже повернувся з лазарету, але й з ним баварці неодноразово демонстрували здатність оступитись на рівному місці.

Мюнхенці дають проти себе грати. Це відчуло навіть Динамо. Тим не менш, осічки демонструють певну сирість проекту Нагельсманна, а не його слабкість – на дистанції Баварія залишається в топ-5 команд Європи майже за усіма показниками. У неї найпотужніша атака (76 голів у чемпіонаті), найвища гострота передач, вона є п'ятою за просуванням м'яча в штрафний на дриблінгу, тощо. Власне, це нікого й не дивує. Баварія завжди залишається Баварією – тим паче, на тлі Зальцбурга.

Як не дивно, закритись у "автобусі" для австрійців – не варіант. Все одно не витримають, все одно доведеться йти вперед, але справа не в цьому. Просто РБ Зальцбург максимально круто виглядає у проактивному стилі – причому навіть у топ-матчах. Підопічні Маттіаса Яйссле особливо небезпечні при закиданнях за спину крайнім захисникам суперника, а в за інтенсивністю пресингу на груповому етапі Ліги чемпіонів ця команда стала найкращою.

Допоки у футболістів будуть сили, РБ Зальцбург сміливо вилітатиме в контратаки й накриватиме суперника ще на його третині поля. Втім, навіть у прекрасному домашньому поєдинку було очевидно, що австрійцям важко витримати в такому режимі більше, ніж один тайм. На Альянц Арені доведеться бігати ще більше – і це дуже погано для гостей.

Втім, ніхто й не обіцяв легкої прогулянки. Психологічно ж підопічним Маттіаса Яйссле сьогодні буде простіше, ніж Баварії, адже РБ і так стрибнув вище голови. Ніхто не розкритикує австрійського гегемона за поразку чи навіть розгром – а от винос мюнхенців з ЛЧ зробить футболістів героями. Чи вдасться це провернути? Сьогодні й побачимо.

Кадрова ситуація

Зальцбург перед першим матчем мав величезні проблеми зі складом. Не зникли вони і зараз – Маттіас Яйссле не може розраховувати на Валлчі, Юнузовіча, Солета, Койта, Діакіте, Сеско та Окафора. Крім того, під питанням залишається участь Онжена.

У Баварії з лазарету повертається Нойєр, але це буде його перший матч після травми. Йомвірно, Юліан Нагельсманн ризикне поставити Ману в старт одразу, адже без нього гра мюнхенців дуже розбалансовується. Крім того, через травми не зіграють Толіссо та Горецка, а Девіс залишається недоступним через проблеми з серцем.

Орієнтовні склади на матч Баварія – РБ Зальцбург

Баварія: Нойєр – Павар, Зюле, Упамекано, Ернандес – Кімміх, Мусіала – Гнабрі, Мюллер, Сане – Лєвандовскі

РБ Зальцбург: Кьон – Крістенссен, Пйонтковскі, Вьобер, Ульмер – Капальдо, Камара, Зайвальд – Ааронссон – Адеємі, Адаму

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Зальцбург точно дасть бій, але прохід у чвертьфінал стане дивом для австрійців. Портал FiveThirtyEight дає всього 17% вірогідності на прорив РБ – звісно, це краще, ніж 3% Інтера, але все одно мало. Баварія значно потужніша, а сьогодні вона буде ще й надзвичайно вмотивованою.

Дива, звісно, трапляються, але в нинішній ситуації повірити у них важко. Мюнхенці у рідних стінах повинні здобути впевнену перемогу.

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