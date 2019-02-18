Ліверпуль – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль та мюнхенська Баварія зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого в Англії на стадіоні Енфілд. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Ліверпуль – Баварія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Ліверпуль дуже потужно грає на власному стадіоні, тому фаворитом поєдинку фахівці вважають господарів. Авторитетні контори Bwin і William Hill виставили майже ідентичні коефіцієнти на матч. Перемога Ліверпуля оцінюється в 2.00, нічия – в 3.70, а на вікторію Баварії пропонують від 3.50 до 3.60. Що цікаво, підсумковий успіх у дуелі в обох команд оцінюється однаково – 1.83.

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У складі обох команд вистачає кадрових втрат. У Ліверпуля не зіграють Ван Дейк, Гомес та Окслейд-Чемберлен, під питанням перебуває участь Ловрена. Баварія не зможе розраховувати на допомогу Боатенга, Мюллєра, Толіссо та Роббена.

Матч-відповідь відбудеться 13 березня в Мюнхені.