Ліверпуль – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" анонсує перший поєдинок між Ліверпулем і Баварією в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – Баварія

19 лютого, 22:00. Ліверпуль, Анфілд

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Найстатусніше протистояння, найцікавіша пара 1/8 фіналу. Один з лідерів АПЛ зіграє проти чинного чемпіона Німеччини, а Юрген Клопп знову спробує подолати мюнхенський гранд, за який виступають його колишні підопічні Роберт Лєвандовскі та Матс Хуммельс. Жоден з суперників не вважається фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів, адже Ліверпуль живе мрією виграти Прем'єр-лігу, а Баварія з Ніко Ковачем зовсім не вражає.

Ліверпуль – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Мерсисайдці через ранній виліт з Кубка Англії готувалися до звітного поєдинку 10 днів, з'їздивши на збір до Іспанії. В останньому матчі Ліверпуль розгромив Борнмут і перервав невдалий відрізок з 2 нічиїх, який позбавив команду одноосібного лідерства в АПЛ. Зараз "червоні" поділяють вершину таблиці з Манчестер Сіті (по 65 очок), а чемпіонат вважається для них пріоритетним турніром.

У цьому сезоні склад Ліверпуля виглядає ідеально укомплектованим – важко знайти явні слабкі місця. Однак на домашню гру з Баварією Юрген Клопп має велику дірку в центрі оборони. Вірджил ван Дейк дискваліфікований, а Деян Ловрен, скоріш за все, не встигне відновитися після травми, тому поряд з Жоелем Матіпом вийде один з центрхавів. Найімовірніше – Фабінью. Друга проблема – фізичний стан Роберто Фірміно. Бразилець вчора не тренувався з командою через вірус, його вихід проти Мюнхена під питанням.

Ніко Ковач має не менше втрат. Жером Боатенг не полетів в Англію через проблеми зі здоров'ям, проте він давно програє конкуренцію в центрі оборони парі Хуммельс-Зюле. Значно неприємніша ситуація на флангах атаки Баварії. Томас Мюллєр дискваліфікований, Ар'єн Роббен травмований, Кінгслі Коман уникнув серйозного пошкодження, однак готовий не на 100%, а Франк Рібері самотужки прибув у Ліверпуль після ночі без сну – в нього народилася донька. Питання й до кондицій Леона Горетцки – вчора він тренувався індивідуально.

Позаду понад половина сезону, а Ковач досі не поставив Баварії хороший футбол. "Ротен" виграли 9 з останніх 10 матчів Бундесліги та скоротили відставання від Борусії, але питань до Мюнхена дуже багато. В атаці цікавих тренерських ідей немає – надія на індивідуальні скілли гравців. Після Нового року Баварія пропускає в кожному матчі, припускаючись позиційних помилок – цього вікенду слабкий Аугсбург забив Нойєру два схожі голи.

Ліверпуль при всіх своїх проблемах підходить до першої частини протистояння з Баварією в статусі фаворита. Команда Юргена Клоппа збалансованіша та відмінно діє на контратаках, з якими у "зірки півдня" в цьому сезоні проблеми. Мюнхенці виграли тільки 1 з останніх 7 матчів проти Ліверпуля, і сьогодні статистика навряд чи покращиться. Прогноз – 2:1.

Дискваліфіковані: Ван Дейк – Мюллєр

Травмовані: Гомес, Окслейд-Чемберлен – Толіссо, Роббен, Боатенг

Під питанням: Ловрен, Фірміно, Шакірі – Коман, Горетцка

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Фабінью, Робертсон – Мілнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Зюле, Хуммельс, Алаба – Мартінес, Алькантара – Гнабрі, Горетцка, Коман – Лєвандовскі.