Ліон може опротестувати призначення арбітра на матч проти Манчестер Сіті – французи бачать в ньому зацікавлену сторону

Україна — 10:41 1713
-
Бразильський легіонер Шахтаря може приєднатися до сенсаційного клубу Серії А
-
Лунін забере номер Куртуа у наступному сезоні, – MarcaІспанія — 09:45 4470
-
Барселона – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 3004
-
РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн і футбол тріумфують, Упамекано та Анхеліньо вражають, а Забітцер залякує УкраїнуЛіга чемпіонів — 05:24 9433
-
Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 00:20 6490