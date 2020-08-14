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Ліон може опротестувати призначення арбітра на матч проти Манчестер Сіті – французи бачать в ньому зацікавлену сторону

11:23 - Читать на русском
Ліон може опротестувати призначення арбітра на матч проти Манчестер Сіті – французи бачать в ньому зацікавлену сторону
Мемфіс Депай / AFP

Ліон незадоволений вибором арбітра на майбутній поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 

Французи прагнуть змінити нідерландського арбітра Данні Маккелі, оскільки переконані в конфлікті інтересів у випадку його суддівства, повідомляє Goal.

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Зазначається, що у випадку перемоги Манчестер Сіті амстердамський Аякс отримає пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів замість участі у кваліфікації.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Ліон відбудеться вже завтра, 15 серпня, початок о 22:00.

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