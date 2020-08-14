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Лион может опротестовать назначение арбитра на матч с Манчестер Сити – французы видят в нем заинтересованную сторону

11:23 - Читати українською
Лион может опротестовать назначение арбитра на матч с Манчестер Сити – французы видят в нем заинтересованную сторону
Мемфис Депай / AFP

Лион недоволен выбором арбитра на предстоящий поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

 

Французы стремятся сменить нидерландского арбитра Данни Маккели, поскольку убеждены в конфликте интересов в случае его судейства, сообщает Goal.

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Отмечается, что в случае победы Манчестер Сити амстердамский Аякс получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов вместо участия в квалификации.

Напомним, матч Манчестер Сити – Лион состоится уже завтра, 15 августа, начало в 22:00.

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