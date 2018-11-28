Ліон і Манчестер Сіті розписали нічию – Зінченко допоміг "містянам" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів з групи Шахтаря

Манчестер Сіті зустрічався з Ліоном у 5 турі групового раунду Ліги чемпіонів 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 5-й тур

Ліон – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуеро, 83

Манчестер Сіті та Ліон підходили до очної зустрічі в статусі лідерів групи F. Англійцям для виходу в плей-офф вистачило б нічиєї. Французам також – у випадку мирової в паралельному матчі Хоффенхайм – Шахтар (в іншому випадку потрібна була перемога). До речі, поразка від Ліона в першому колі групового раунду ЛЧ стала для Сіті єдиною в останніх 26 матчах.

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На старті домашнього поєдинку "олімпійці" знову приголомшили іменитого суперника активним футболом. Ліон переважав суперника у гостроті та регулярно проривав оборону гостей з Манчестера швидкими атаками. У першому таймі підопічні Бруно Женезіо створили 3 класні моменти.

Вже на 13 хвилині Депай міг вивести свою команду вперед, але перед воротами не зумів завдати удару. Далі партнери створили два прекрасні шанси для Корне. Спершу різка контратака, яку Максвелл завершив поганим неточним ударом. А наприкінці першої половини зустрічі форвард після пасу Депая ножицями у падінні влучив у хрестовину.

Манчестер Сіті відповів двома напівмоментами, а грою в атаці "містян" заправляли Давід Сілва та Серхіо Агуеро. Що й говорити, якщо одним з найгостріших епізодів біля воріт Ліона став дальній неточний удар Олександра Зінченка.

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Українець вийшов у старті на лівому фланзі оборони та пережив важкий матч – йому довелося дуже багато працювати в обороні. І не можна сказати, що він справлявся зі своїми обов'язками, адже з зони його відповідальності французи регулярно загрожували Едерсону.

Ліон досяг свого відразу після перерви. Марсело швидко розіграв штрафний дальнім закиданням на Депая, той перевів на інший фланг Корне, а івуарієць з енної спроби розкішним ударом у дев'ятку в стилі Ар'єна Роббен відкрив рахунок у зустрічі. Сіті міг відразу відновити паритет, однак Антоні Лопеш дивом потягнув удар Агуеро головою впритул.

"Містяни" таки відігралися – допоміг стандарт. Подачу Стерлінга зі штрафного прийняв Давід Сілва, від чиєї голови м'яч полетів на дальню стійку до Ляпорта – Емерік розстріляв ворота господарів. Француз взагалі був найкращим у складі Сіті сьогодні, враховуючи те, як він відпрацював в обороні. Підчищав за партнерами, зупиняв суперників та ідеально роздавав дальні передачі.

Зрівнявши рахунок, команда Хосепа Гвардіоли вирівняла гру. Суперники обмінювалися атаками, але цифри на табло якийсь час не змінювалися. Наступний результативний випад трапився на 81 хвилині, коли Депай вивів на удар Корне, а той розстріляв Едерсона. Ліон лідирував зовсім не довго. Вже за 2 хвилини Манчестер Сіті знову відновив паритет – Агуеро замкнув подачу Мареза з кутового.

До фінального свистка ніхто не зумів вирвати перемогу. Манчестер Сіті набрав 10 очок, залишився на першому місці в групі та забезпечив собі плей-офф Ліги чемпіонів. Ліон має в активі 7 пунктів і другу сходинку в квартеті.

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