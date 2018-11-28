Лион и Манчестер Сити расписали ничью – Зинченко помог "горожанам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы Шахтера

Манчестер Сити встречался с Лионом в 5 туре группового раунда Лиги чемпионов 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19. Группа F, 5-й тур

Лион – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуэро, 83

Манчестер Сити и Лион подходили к очной встрече в статусе лидеров группы F. Англичанам для выхода в плей-офф хватило бы ничьей. Французам также – в случае мировой в параллельном матче Хоффенхайм – Шахтер (в противном случае нужна была победа). Кстати, поражение от Лиона в первом круге группового раунда ЛЧ стало для Сити единственным в последних 26 матчах.

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На старте домашнего поединка "олимпийцы" вновь потрясли именитого соперника активным футболом. Лион превосходил соперника в остроте и регулярно прорывал оборону гостей из Манчестера быстрыми атаками. В первом тайме подопечные Бруно Женезио создали 3 классных момента.

Уже на 13 минуте Депай мог вывести свою команду вперед, но перед воротами не сумел нанести удар. Далее партнеры создали два прекрасных шанса для Корне. Сначала резкая контратака, которую Максвелл завершил плохим неточным ударом. А в конце первой половины встречи форвард после паса Депая ножницами в падении попал в крестовину.

Манчестер Сити ответил двумя полумоментами, а игрой в атаке "горожан" заправляли Давид Силва и Серхио Агуэро. Что и говорить, если одним из самых острых эпизодов у ворот Лиона стал дальний неточный удар Александра Зинченко.

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Украинец вышел в старте на левом фланге обороны и пережил тяжелый матч – ему пришлось очень много работать в обороне. И нельзя сказать, что он справлялся со своими обязанностями, ведь с зоны его ответственности французы регулярно угрожали Эдерсону.

Лион достиг своего сразу после перерыва. Марсело быстро разыграл штрафной дальним забросом на Депая, тот перевел на другой фланг Корне, а ивуариец с энной попытки роскошным ударом в девятку в стиле Арьена Роббена открыл счет во встрече. Сити мог сразу восстановить паритет, однако Антони Лопеш чудом потянул удар Агуэро головой в упор.

"Горожане" все же отыгрались – помог стандарт. Подачу Стерлинга со штрафного принял Давид Силва, от чьей головы мяч полетел на дальнюю штангу к Ляпорту – Эмерик расстрелял ворота хозяев. Француз вообще был лучшим в составе Сити сегодня, учитывая то, как он отработал в обороне. Подчищал за партнерами, останавливал соперников и идеально раздавал дальние передачи.

Сравняв счет, команда Хосепа Гвардиолы выровняла игру. Соперники обменивались атаками, но цифры на табло некоторое время не менялись. Следующий результативный выпад случился на 81 минуте, когда Депай вывел на удар Корне, а тот расстрелял Эдерсона. Лион лидировал совсем не долго. Уже через 2 минуты Манчестер Сити снова восстановил паритет – Агуэро замкнул подачу Мареза с углового.

До финального свистка никто не сумел вырвать победу. Манчестер Сити набрал 10 очков, остался на первом месте в группе и обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов. Лион имеет в активе 7 пунктов и второе место в квартете.

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