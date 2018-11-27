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Зінченко не покине Манчестер Сіті у січні – клуб не відпустить українця через травму Менді

16:35 2509 Читать на русском
Зінченко не покине Манчестер Сіті у січні – клуб не відпустить українця через травму Менді
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті виключив можливість відходу Олександра Зінченка у найближче трансферне вікно.

Олександр Зінченко не покине Манчестер Сіті взимку. Після травми Бенджаміна Менді "містяни" не планують відпускати українця, повідомляє The Telegraph.

Хосеп Гвардіола розраховує, що Зінченко та Фабіан Делф, як і в минулому сезоні, зможуть успішно закрити позицію лівого захисника, а тому не розглядатиме пропозицій щодо трансферу 21-річного гравця збірної України.

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Влітку на українця претендували Вулверхемптон та Бетіс, проте Зінченко залишився у Манчестері. В сезоні 2018/19 хавбек збірної України зіграв по одному поєдинку в АПЛ та Лізі чемпіонів та 2 матчі у Кубку ліги.

До слова, раніше Гвардіола заявив, що Ман Сіті не буде підписувати нових гравців у зимове трансферне вікно.

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