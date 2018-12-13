toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

01:00 6297 Читать на русском
Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Ліон: відео голів і огляд матчу

Шахтар не зумів втримати перемогу над Ліоном в матчі 6 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 6-й тур

Шахтар – Ліон – 1:1

Голи: Мораєс, 22 – Фекір, 65

Шахтар не обіграв Ліон в матчі ЛЧ і закономірно вилетів у Лігу Європи

Донецький Шахтар зумів відкрити рахунок у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти французького Ліона.

На 22-й хвилині матчу форвард "гірників" Жуніор Мораєс отримав чудову передачу від Ісмаїлі та легко переграв голкіпера.

Відео гола Мораєса:

На 65-й хвилині матчу Набіль Фекір класним ударом в "дев'ятку" зрівняв рахунок у протистоянні.

Відео гола Фекіра:

До кінця матчу команди обмінялися випадами, але забити гол не змогли. У результаті – закономірна нічия.

Відеоогляд матчу:

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Шахтар Шахтар Шахтар - Ліон Ліон Ліон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
29
хв
Динамо
19:55
Яблонец
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук