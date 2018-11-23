Менді пропустить близько 3 місяців – Зінченко може отримати шанс у Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не зможе розраховувати на захисника Бенджаміна Менді протягом найближчих трьох місяців.

Захисник Манчестер Сіті Бенджамін Менді знову пропустить тривалий термін через травму. Як повідомив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола, француз пропустить 10-12 тижнів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нещодавно Менді був прооперований у Барселоні та розпочав відновлення від травми коліна. Раніше лунала інформація, що француз вибув до кінця року.

Чергова травма Менді може надати шанс Олександру Зінченку, який у Манчестер Сіті підміняв француза на позиції лівого захисника в сезоні 2017/18. Ймовірно, тепер українець залишиться на Етіхаді у зимове трансферне вікно попри чутки про інтерес інших команд.

В поточному сезоні Менді провів 9 матчів в АПЛ. В активі Зінченка 1 поєдинок.

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