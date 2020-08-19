Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів

У порівнянні з чвертьфінальними матчами, Руді Гарсія та Хансі Флік не зробили жодної зміни у стартовому складі. Єдиною новинкою на дві команди стала поява Павара на лавці запасних, але всім було зрозуміло, що Бенжамен не зможе провести на полі багато часу. Француз вийшов аж на останніх хвилинах.

Ліон – Баварія – відео голів

Старт поєдинку не здивував. Баварія високо пресингувала, а Ліон сподівався на контратаки. Французи навіть гостріше виглядали, завдавши два удари вже до 4-ї хвилини зустрічі – і якщо замикання Марсала головою було негострим, то вихід Депая віч-на-віч завершився обіграшем Нойєра – в цьому епізоді мюнхенці проспали класний пас Какере з глибини у зону між двома захисниками. На щастя для німців, Мемфіс не зміг влучити у ближній кут порожніх воріт.

"Червоні" огризнулися на 10-й хвилині кволим ударом Горецки з меж штрафного – м'яч дотепним чином полетів під дальню стійку, але Лопеш виконав не менш дотепний сейв.

Здавалося, що зараз Баварія пристріляється, однак Ліон лише додавав у контратаках. На 12-й хвилині Депай прорвався лівим флангом у штрафний та пробив у правий кут – у ворота він не влучив, а Токо-Екамбі не встиг підправити м'яч у на дальній стійці! Ще за хвилину французи провели контрвипад 2-в-1 з прострілом на лінію воротарського, однак Боатенг в останню мить перервав явно гольову передачу. Найкращий шанс відзначитись підопічні Руді Гарсії змарнували на 17-й хвилині, коли Токо-Екамбі увійшов на праву половину карного майданчика, переграв двох захисників і метрів з шести вистрілив у ближній кут – штанга врятувала Баварію!

Покарання за марнотратство виявилось миттєвим: Кімміх закинув м'яч за спину Корне, а Гнабрі, прийнявши передачу, змістився по діагоналі до лінії штрафного – далі Серж відірвався від трьох футболістів Ліона й бахнув у ліву дев'ятку ще з-під двох. 0:1!

На 22-й хвилині Баварія могла подвоїти перевагу в рахунку внаслідок хитрого закидання Алькантари в штрафний під удар Мюллеру, але Томас метрів з 13-ти нормально влучити по м'ячу не зміг. На 24-й хвилині по "круглому" з лінії карного майданчика класно приклався Гнабрі, однак його потужний удар Лопеш парирував. Ще за п'ять хвилин відзначитись міг Лєвандовскі, який отримав класну верхову передачу на правий край штрафного та опинився прямо перед Лопешом, але Антоні зумів вибити м'яч з-під ніг поляка. Ліон вже нічим не відповідав.

Другий гол Баварії явно назрівав. Так, на 31-й хвилині Лєвандовскі замикав подачу з кутового, спрямувавши м'яч вище воріт. На 34-й же мюнхенці нарешті покарали "ткачів": Перішіч отримав пас на лівий фланг карного майданчика й прострілив на дальню стійку (м'яч пролетів під ногою Денайєра), Лєвандовскі впав при замиканні, Лопеш кволо парирував перед собою, а Гнабрі тут же зіграв добиванні – 0:2.

Ще за чотири хвилини до дублю Серж міг додати асист, але на його класну передачу з правого флангу на лінію воротарського Лєвандовскі не встиг на лічену секунду. Останню можливість влаштувати розгром до перерви на 43-й хвилині змарнував Горецка, який класно стріляв з дистанції, але влучив у Лєвандовскі – Гнабрі міг добити, але Сергію не пощастило з відскоком. На відпочинок команди пішли за комфортної переваги Баварії.

Хансі Флік у перерві зняв з гри Гнабрі, випустивши центрбека Зюле, однак у перші п'ять хвилин другого тайму саме мюнхенці були ближчими до голу. Так, вже на 48-й Горецка небезпечно прострілював у штрафний, однак Мюллер трішечки не встиг на передачу. На 51-й же Девіс запустив Перішіча на побачення з Лопешом, а Іван пробив у ближній кут – Антоні парирував. Була також неприємна подача в руки голкіперу, після якої Лопеш влетів у стійку власних воріт, але м'яч не випустив. Після цього Баварія відпустила ініціативу.

Ліон міг за це покарати. Вже на 53-й хвилині французи вимагали пенальті за ніби-то гру рукою після прострілу Депая, але там нічого не було. На 56-й Марсело замикав подачу з кутового ударом головою в площину – Нойєр спокійно спіймав м'яч. На 59-й стало зовсім гаряче: Ауар скористався грубою помилкою мюнхенців в центрі і вилетів у контратаку з передачею на дальню стійку під удар Токо-Екамбі – Карл опинився прямо перед Нойєром і пробив у дальній кут, однак Мануель врятував Баварію! На той момент Руді Гарсія вже кинув у бій Дембеле, змінивши Депая, на що Хансі Флік відповів заміною Перішіча на Комана.

В середині другого тайму Ліон продовжував ризикувати, високо пресингуючи Баварію, а також випускаючи на поле свіжих футболістів (Шеркі, Тете, Рейн-Аделаїд). Моментів біля воріт Нойєра, однак, практично не виникало. До 80-ї хвилини можна згадати тільки два класних прориви Ауара крізь кількох захисників в карний майданчик, однак в одному епізоді Уссема зупинив Алаба, а в іншому Шеркі з центру штрафного не зміг нормально замкнути передачу під удар.

Баварія до того часу мала лише один простріл Мюллера, до якого Лєвандовскі трішечки не дотягнувся, але на 80-й хвилині Коутінью, який вийшов на заміну, забив третій гол внаслідок виходу сам на сам з Лопешем – втім, його скасували через офсайд. Філіппе підвів Лєвандовскі, який підчепив пронинку передачу. На 83-й Роберту знову не пощастило – його дальній потужний удар поцілив у Горецку. Ліон відповів на 85-й класним пострілом Ауара з-за меж штрафного, який парирував Нойєр, а ще за кілька хвилин все було завершено. На 87-й хвилині "червоні" заробили перспективний стандарт, Алаба з нього побив у стінку, заробивши кутовий, а Лєвандовскі замкнув подачу від прапорця точним ударом головою – 0:3. Це був останній гол у зустрічі. Німці відсвяткували розгром.

Таким чином, Баварія вийшла у фінал Ліги чемпіонів 2019/20 – там на мюнхенців вже чекає ПСЖ. Вирішальний матч пройде 23 серпня у Лісабоні на Ештадіу да Луж.

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