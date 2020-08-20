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ЛІОН - БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

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Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу
Ліон – Баварія – відео голів і огляд матчу

Баварія розбила Ліон (0:3) і вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – Баварія на "Футбол 24".

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

Ліон на старті зустрічі створив дві чудові нагоди відкрити рахунок, але Депай не влучив у площину, а Екамбі пробив у стійку. Баварія відразу покарала суперника – Кімміх закинув на Гнабрі, а той змістився з правого флангу в центр і розстріляв ворота французів.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Баварія ще до перерви подвоїла перевагу – Гнабрі оформив дубль. Серж розігнав атаку та відпасував Перішічу на лівий фланг. Хорват звідти прострілив у штрафний майданчик, а Лєвандовскі дивом не переправив м'яч у сітку, заплутавшись у ногах. Гнабрі все виправив – 0:2.

Ліон так і не реалізував жоден зі своїх моментів, а Баварія довершила розгром зусиллями Лєвандовскі. Роберт, замкнувши головою подачу Кімміха зі штрафного, продовжує забивати буквально в кожному матчі цієї Ліги чемпіонів.

Баварія вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де 23 серпня зіграє проти ПСЖ.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

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Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліон - Баварія Ліон Ліон Відеоновини
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