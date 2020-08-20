Баварія розбила Ліон (0:3) і вийшла у фінал Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліон – Баварія на "Футбол 24".

Ліон на старті зустрічі створив дві чудові нагоди відкрити рахунок, але Депай не влучив у площину, а Екамбі пробив у стійку. Баварія відразу покарала суперника – Кімміх закинув на Гнабрі, а той змістився з правого флангу в центр і розстріляв ворота французів.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Баварія ще до перерви подвоїла перевагу – Гнабрі оформив дубль. Серж розігнав атаку та відпасував Перішічу на лівий фланг. Хорват звідти прострілив у штрафний майданчик, а Лєвандовскі дивом не переправив м'яч у сітку, заплутавшись у ногах. Гнабрі все виправив – 0:2.

Ліон так і не реалізував жоден зі своїх моментів, а Баварія довершила розгром зусиллями Лєвандовскі. Роберт, замкнувши головою подачу Кімміха зі штрафного, продовжує забивати буквально в кожному матчі цієї Ліги чемпіонів.

Баварія вийшла у фінал Ліги чемпіонів, де 23 серпня зіграє проти ПСЖ.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу