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Ліон – Баварія: Гарсія розповів, як планує зупинити мюнхенців у півфіналі Ліги чемпіонів

22:07 - Читать на русском
Ліон – Баварія: Гарсія розповів, як планує зупинити мюнхенців у півфіналі Ліги чемпіонів
Руді Гарсія / Reuters

Головний тренер Ліона Руді Гарсія поділився думками щодо матчу 1/2 фіналу ЛЧ проти Баварії.

 

"Баварія – команда без слабких місць. Якби ви подивилися нашу статистику і статистику Ман Сіті перед чвертьфінальним матчем, то ви б подумали, що ми нічого не зможемо зробити.

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Якщо дивитися на статистику Баварії, то в цьому плані нічого не змінилося. Але у нас точно такий самий підхід, як і до інших матчів. Ми аутсайдери, але у нас такі ж самі шанси вийти в фінал. Якщо ми ними скористаємося, то будемо там. У Баварії немає слабких місць, але ідеальних команд не існує.

Якщо нам вдасться нав'язати свою гру і грамотно розпоряджатися м'ячем, добре комбінувати, то ми теж можемо чогось досягти. Рішення, як зупинити Баварію, полягає в тому, щоб не допустити психологічних слабкостей. Сіті забив більше сотні голів у чемпіонаті. Не дивіться багато на цифри. Якби ми так робили, то залишилися б у готелі і дивилися матч по телевізору", – цитує Гарсію офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Ліон – Баварія відбудеться 19 серпня, початок гри о 22:00.

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Теги
Ліон Ліон Ліга чемпіонів Ліон - Баварія Руді Руді Гарсія
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