Лікар Шахтаря оцінив стан Коваленка перед матчем проти Реала – хавбек не зміг дограти поєдинок зі Львовом
Шахтар зможе розраховувати на півзахисника Віктора Коваленка у матчі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.
Пошкодження вихованця "гірників" виявилося незначним, повідомив директор медштабу клубу Дмитро Скибінський у ефірі Великого Футболу.
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Коваленко став одним з героїв розгрому Львова (5:1), відзначившись дублем. Втім, вже на 24 хвилині поєдинку півзахисник Шахтаря попросив заміну. На щастя, Коваленко уникнув серйозної травми і зберігає всі шанси зіграти з Реалом.
Нагадаємо, гостьовий матч Шахтаря проти мадридців відбудеться у середу (21 жовтня), початок о 19:55.
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