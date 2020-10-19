Шахтар зможе розраховувати на півзахисника Віктора Коваленка у матчі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом.

Пошкодження вихованця "гірників" виявилося незначним, повідомив директор медштабу клубу Дмитро Скибінський у ефірі Великого Футболу.

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Коваленко став одним з героїв розгрому Львова (5:1), відзначившись дублем. Втім, вже на 24 хвилині поєдинку півзахисник Шахтаря попросив заміну. На щастя, Коваленко уникнув серйозної травми і зберігає всі шанси зіграти з Реалом.

Нагадаємо, гостьовий матч Шахтаря проти мадридців відбудеться у середу (21 жовтня), початок о 19:55.

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